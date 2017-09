VDAB en Unizo willen West-Vlamingen in eigen provincie laten werken

De partners zetten donderdag de vacatures bij West-Vlaamse kmo's letterlijk en figuurlijk in de kijker, met een groot scherm op de carpoolparking van Kortrijk.

De vacaturecijfers van augustus piekten. Vlaanderen telde iets meer dan 250.000 vacatures waarvan 44.744 in West-Vlaanderen, terwijl er 32.850 niet-werkende werkzoekenden zijn. De werkloosheidsgraad in de kustprovincie bedraagt 6 procent, want anderhalf procentpunt minder is dan het Vlaamse gemiddelde. Dat zorgt voor een krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt waardoor kmo's moeilijk aan geschikt personeel geraken.

Een groot nadeel voor de provincie is de braindrain. Heel wat West-Vlamingen werken buiten de provinciegrenzen. Volgens de laatste cijfers, die weliswaar dateren uit 2013, werken ruim 70.000 West-Vlamingen in een andere provincie.

Unizo en de VDAB willen in de eerste plaats dat West-Vlamingen kiezen voor een job in een kmo dichter bij huis en geven enkele troeven mee zoals het sociale karakter, minder mobiliteitsproblemen en de verhoogde levenskwaliteit. Tegelijkertijd willen ze ook mensen van buiten de provincie lokken en daarvoor wordt ook gekeken naar Frankrijk en Henegouwen. "We moeten zorgen voor goede onderwijs- en kenniscentra, een goede mobiliteit en een sterk openbaar vervoersnetwerk maar ook omscholing van huidige werknemers", aldus Kevin Defieuw van Unizo.

De partners willen de vacatures letterlijk en figuurlijk in de kijker zetten. Ze plaatsten daarvoor een groot scherm op de carpoolparking tussen Kortrijk en Zwevegem, waar tal van vacatures op verschijnen in de regio. Het scherm blijft er enkele dagen staan.