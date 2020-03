VDAB stuurt werkzoekenden naar landbouwsector

Die kan immers in de problemen komen, nu seizoensarbeiders niet tijdig in ons land dreigen te raken, meldt minister van Werk Hilde Crevits. Momenteel is er geen probleem en zijn er voldoende producten voorradig. Voor de meeste landbouwproducten is ons land zelfvoorzienend. Door ziekte en beperking van het grensverkeer verwacht de sector echter een personeelstekort. Daarom vraagt de regering aan de VDAB om de vacatures in de sector maximaal in te vullen.

Meer seizoensarbeid

Federaal minister van Werk Nathalie Muylle liet ook al weten dat het aantal toegelaten dagen seizoensarbeid verdubbeld wordt van 65 naar 130. De regering onderzoekt nu of tijdelijke werkloosheid in één sector kan worden gecombineerd met tijdelijke tewerkstelling in een andere. De Vlaamse regering gaat daarnaast bij Europa aandringen op steunmaatregelen voor landbouw, tuinbouw en visserij. De bestaande Europese crisismaatregelen dienen geactiveerd te worden en ook sierteeltproducten moeten in aanmerking komen, vindt de regering.

Hinderpremie

Zelf zal de regering zorgen voor een versnelde uitbetaling van lopende investeringsdossiers, een waarborgregeling en soepelheid bij de termijnen van administratieve verplichtingen. Land- en tuinbouwbedrijven die voorzien in detailhandel, recreatie of horeca-activiteiten kunnen een beroep doen op de hinderpremie van 4.000 euro. Het gaat dan bijvoorbeeld om een hoeveterras, boerenmarkt of bloemenkwekerij met verkoop aan particulieren.

