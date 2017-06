VDAB wil nieuwkomers laten integreren via job

Na de toeloop van asielzoekers vorig jaar zijn veel van hen nu op zoek naar een job, in de hoop hier een nieuw leven te kunnen beginnen. En dat blijkt niet altijd vanzelfsprekend.

Sommigen vinden maar moeilijk de weg naar de bedrijven in de regio. Het OCMW van Harelbeke wil daar iets aan doen en het organiseert vandaag bedrijfsbezoeken en sollicitatiegesprekken voor hen.

Tien kandidaat werknemers bezoeken vandaag onder meer Balta Group in Sint-Baafs-Vijve, Typhoon NV in Waregem en Jos Vanneste NV in Harelbeke.

De afvallers hoeven niet te wanhopen, zij worden verder begeleid naar andere opleidingstrajecten.