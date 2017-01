De bestelling gaat naar het Zweedse Volvo en het Poolse Solaris. De bussen zullen worden geleverd tussen 2017 en 2019.

De bussen zullen dus niet worden gemaakt in België. VDL Bus uit Roeselare had alvast deelgenemen aan het order voor beide loten, maar grijpt er dus naast, bevestigt het bedrijf. "Toch wel een ontgoocheling", klinkt het in Roeselare. In 2012 leverde de Roeselaarse busbouwer nog ruim 200 diesel-stadsbussen aan de TEC.Van Hool uit Koningshooikt dong niet mee.