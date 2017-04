VDL Roeselare mag 100 bussen bouwen voor Nederland

Het gaat om de grootste vloot elektrische bussen in Europa. De Roeselaarse busbouwer gaat de honderd bussen leveren aan vervoerder Connexxion. Die zal ze inzetten in de provincie Noord-Holland. Fabrieksdirecteur Peter Wouters spreekt van "schitterend nieuws" voor VDL Bus Roeselare. "Dit is het grootste order voor elektrische bussen met snellaadtechnologie tot nu toe", aldus Wouters. Eind vorig jaar mocht VDL Bus Roeselare al 43 elektrische bussen leveren voor de regio Eindhoven. Nu gaan de West-Vlamingen dus opnieuw leveren aan Nederland. "Dit bevestigt onze koppositie als koploper in elektrische mobiliteit", zegt Wouters. Opvallend: wat VDL Bus Roeselare wel mag in Nederland, mag het niet in eigen land. De busbouwer greep in januari naast een miljoenenorder van de Waalse openbaarvervoermaatschappij TEC voor hybride bussen. De TEC koos voor Zweedse en Poolse bussen, tot grote ontzetting van de vakbonden bij VDL Bus Roeselare.