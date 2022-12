In Blankenberge laat de burgemeester een danscafé twee weken sluiten, na een zware vechtpartij het voorbije weekend. Daarbij is een man nog altijd in levensgevaar.

Het slachtoffer, een Slovaak, kreeg slagen op zijn hoofd met een hockeystick. Voor die vechtpartij zitten drie mannen in de cel op verdenking van moordpoging. Twee onder hen werken in het café. Maar zij zeggen wel dat de Slovaak eerst hen én klanten in de zaak had bedreigd met een mes. Daar zijn ook camerabeelden van, zegt de uitbater, die hoopt dat hij snel weer open kan.

