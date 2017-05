Vechtpartij eindigt met messteken in Oostende

Afgelopen nacht escaleerde een ruzie tussen twee vrouwen aan een bushalte in de Leopold III-laan na een nachtje stappen. Een 49-jarige vrouw bewerkte het gezicht van een jongere vrouw met een mes.

De 28-jarige Oostendse kreeg ook een messteek in haar hals. Ze mocht na verzorging het ziekenhuis terug verlaten. De verdachte ligt wel nog steeds in het ziekenhuis. De politie heeft haar nog niet kunnen verhoren. Ze is ook niet gearresteerd.

Beide vrouwen hadden flink wat alcohol gedronken en zijn afkomstig uit Oostende.