Daarbij zijn alle betrokken personen geïdentificeerd door de politie. Op het filmpje is te zien hoe twee groepen jongeren met elkaar in de clinch gaan. Daarbij worden rake klappen uitgedeeld. Ook wordt er geschopt terwijl personen op de grond liggen. Politiezone Vlas laat weten dat de zaak verder in alle discretie afgehandeld wordt, net omdat het over minderjarigen gaat.

Noot van de redactie: Omdat het om minderjarigen gaat, beslissen we de video zelf hier niet te plaatsen.