De veearts kwam 17 jaar geleden al eens in opspraak met een dopingzaak waarbij onder meer ook wielrenner Johan Museeuw betrokken was. Nu is de veearts veroordeeld omdat hij verboden medicijnen toediende aan paarden. Het gaat om medicijnen die je wel mag geven aan dieren met een ondraaglijk lijden, maar Landuyt gebruikte ze voor racepaarden. En daarvoor is hij nu dus veroordeeld.