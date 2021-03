Veegmachine kantelt op de dijk van Koksijde

Operatie opkuis mislukt: op de dijk van Koksijde is een grote veegmachine van de gemeente in het zand gekanteld. De bestuurder is lichtgewond.

Dit zie je ook niet elke dag: een vrachtwagen die in een hoek van 45 graden in het zand staat. Maar vergis je niet: een staaltje creatief parkeren is het niet. De vrachtwagen was zand aan het vegen op de dijk, maar toen hij het strand opnieuw wou aanvullen bleef het plakkerige zand vastzitten in de laadbak. Het voertuig kantelde en stond plots op twee wielen. De bestuurder kon zichzelf bevrijden, al kreeg hij toch een stevige klap te verwerken. Uit de check-up bij de dokter blijkt dat hij lichtgewond is aan de rug. Intussen is een takeldienst onderweg om de vrachtwagen te depanneren.