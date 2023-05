Bij een landbouwer in Proven is een schaap doodgebeten. Volgens het Agentschap voor Natuur en Bos vermoedelijk het werk van de Westhoekwolf die begin deze week opdook. Veehouders zijn geschrokken en nemen maatregelen.

Boerderij ‘t Hoppecruyt in Proven laat vanaf 15 juni schapen grazen tussen de hopperanken, een ecologische manier om kruiden en de onderste blaadjes te verwijderen. De afsluiting die ze plaatsen om vossen weg te houden is te laag voor wolven. Ze zullen een volledig nieuwe afsluiting moeten plaatsen. Ze overwegen ook om een geschikte hond te kopen en te trainen. Voorlopig blijven de 40 schapen ’s nachts op stal. De schrik zit er goed in.

