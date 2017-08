Veel AB-bloeddonoren in Rode Kruiscentrum

Er zijn heel wat donoren met bloedgroep AB naar het donorcentrum in Brugge afgezakt om er plasma te leveren.

Het Rode Kruis had eerder oproep gelanceerd omdat een patiënt momenteel 15 zakken plasma per dag nodig heeft voor een behandeling. Zo dreigde de voorraad plasma uitgeput te raken want slecht 6 procent van de mensen heeft bloedgroep AB.

Wie aan zee bloed of plasma wil afstaan, kan morgen uitzonderlijk ook terecht in tentendorp op het Rubensplein in Knokke.