Veel bedrijven zitten in financiële problemen

De winkels zijn dan wel weer open sinds gisteren, veel bedrijven zitten in financiële moeilijkheden. Er zijn er steeds meer die bij de bank om uitstel van betaling willen vragen. Dat merkt ook een boekhouder uit Desselgem bij zijn klanten, voor velen is het straks de enige reddingsboei.

Ook bij groeicentrum Amba-Amba: ze organiseren yogasessies en doen ook aan coaching. Vanessa Demeulemeester heeft normaal zo'n 20 yogi's voor haar zitten. Vanochtend volgt maar één persoon een online sessie. De onderneming is teruggevallen op minder dan tien procent van de inkomsten.

De bank adviseerde in de eerste lockdown om verder te investeren in het pand, waar ook een winkel zit en een gezellig ruimte die ze verhuren. Maar nu is er die mokerslag. “Nu blijkt, we hebben dat gisteren net vernomen, dat de bank de pauzeknop uit onze lening heeft gehaald, dus dat we vanaf vandaag weer zouden moeten beginnen afbetalen.”

Met rug tegen muur

Via de webwinkel die er al was, verkoopt Amba-Amba wat spulletjes, maar lang niet genoeg. “Het voelt helemaal niet eerlijk aan dat wij alleen de verantwoordelijkheid moeten dragen voor beslissingen die we zelf niet nemen. We staan met onze rug tegen de muur.”

Amba-Amba is niet alleen. Hun boekhouder ziet het bij veel van zijn klanten, vooral ook in de horeca en de kunstsector. Rudy Devos: “Mijn oproep is dat de eerste minister, die vroeger minister van Financiën was, dat die terug een akkoord met de banken afsluit en dat er zo lang de crisis loopt een uitstel is van afbetaling van de leningen.” V

olgens de boekhouder moet het nu gebeuren om een hele hoop drama's te voorkomen.