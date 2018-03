Veel belangstelling voor infoavond inbraken in Loppem

In Loppem is een preventieavond over inbraken druk bijgewoond door zo’n 160 mensen.

De grote belangstelling heeft veel te maken met de reeks inbraken van twee weken geleden. Toen werd op een avond acht keer ingebroken in de wijk de Toekomst. De lokale politie van politiezone Het Houtsche pikte daar op in met een infoavond over het inbraakveilig maken van je woning. Commissaris Rudi Vanlerberge wees er op een terugkerend patroon bij de acht inbraken. De dieven forceren een raam of een deur aan de achterkant van het huis. En daarbij is de schade meestal groter dan de buit. Zoveel inbraken op één nacht zorgen voor heel wat onrust in Loppem.

Dat er in Loppem sprake is van een inbrakenplaag klopt niet. "Vorig jaar hebben ze in Loppem in twaalf plaatsen ingebroken, nu op die ene nacht op acht plaatsen", zegt commissaris Vanlerberghe.