Veel belangstelling voor West-Vlaamse sojateelt

Daar lijkt het alvast op na vijf jaar experimenteren. Soja wordt van oudsher verbouwd in Zuid-Amerika, maar de laatste jaren duikt het subtropisch gewas ook steeds vaker hier op. In Zuidschote bij Ieper is vanmiddag twee hectare soja geoogst en dat onder massale belangstelling van veehouders. Want het gewas is een ideale bijteelt als eiwitrijk veevoeder. Gregory uit Klerken is één van de naar schatting vijf sojatelers in Vlaanderen. Sojaplanten hebben veel zon nodig maar ook regen nodig en zijn vorstgevoelig. Alleen snel afrijpende variëteiten zijn geschikt.