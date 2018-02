Veel bouwwerven liggen stil door vriesweer

Buiten werken in dit vriesweer is geen pretje. Veel arbeiders zitten dan ook noodgedwongen thuis, want op de meeste werven geldt er een betonstop.

In beton zit water, en dat zet uit bij vriestemperaturen, wat voor schade kan zorgen. Onder meer de werken op de E403 in Wevelgem liggen grotendeels stil. Pieter Moors, Stadsbader: “ Normaalgezien is hier een dertigtal mensen aan het werk, nu zijn er dat een zestal. Er zijn ook nog een tiental vrachtwagens op de baan.”

Zeker tot woensdag zal er in Wevelgem weinig gebeuren, donderdag hopen ze weer op te starten. En voor wie toch moet werken, zijn er speciale voorzieningen om de kou de baas te kunnen. “We starten wat later. En we voorzien ook dat de mensen in de werfkeet kunnen komen om warme dranken te drinken: thee, koffie of soep. En we voorzien ook speciale handschoenen en speciale zolen voor in de veiligheidsschoenen. Die bieden meer comfort en warmte", aldus nog Pieter Moors.

Op de E403 tussen Moorsele en Wevelgem wordt de riolering en het wegdek vernieuwd. Het einde van de werken is voorzien voor april. Daar verandert de vrieskou voorlopig niets aan.