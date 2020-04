Veel brandschade in doe-het-zelf-zaak Nieuwpoort

Achter het gebouw dat uit twee delen bestaat, kwam een grote rookwolk naar buiten. De eigenaars wonen boven de zaak en alarmeerden de hulpdiensten. De brand is allicht ontstaan tussen twee muren en heeft zich dan verder uitgebreid hebben naar het gedeelte waar sanitair materiaal was opgeslagen. In die ruimte van een tweehonderdtal vierkante meter was er heel wat rook- en waterschade. De brandweer van Nieuwpoort kreeg versterking van de collega's van Koksijde-Oostduinkerke. Naar de oorzaak van de brand is het nog gissen.