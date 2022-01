"Veel bussen onvoldoende geventileerd"

Op veel lijnbussen in Brugge is er een softwareprobleem dat een optimale ventilatie bij regenweer verstoort. Vlaams Minister Lydia Peeters heeft begin december een oplossing beloofd, maar die is er volgens Annick Lambrecht nog altijd niet. “Bij de bussen van De Lijn is het zo dat als het regent, de ventilatie niet meer werkt. Dat is natuurlijk het moment dat ze juist wel moet werken. Het is wel niet bij alle bussen zo. Op 9 december heeft de minister beloofd dat ze dat probleem zou oplossen, maar vandaag is het nog steeds niet ok.”

De hele covidcrisis al is het openbaar vervoer blijven functioneren. Zowel op de bussen als op treinen is een optimale ventilatie cruciaal. Uit eerder onderzoek bleek dat de luchtkwaliteit op sommige bussen van De Lijn erg tegenvalt.