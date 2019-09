Veel ernstige interventies voor kustredders, maar wie betaalt hen straks?

De kustredders moesten in juli en augustus vaak tussenkomen voor ernstige interventies. Ze zijn dus heel belangrijk, alleen is er een probleem met de financiering van de kustreddingsdienst.

Staan er volgend zomer nog even veel redders op ons strand? IKWV, dat is de intercommunale die verantwoordelijk is voor de strandredders, vreest van niet. Want de financiële steun van de provincie dreigt weg te vallen. Die zit sinds de afslanking van de bevoegdheden voor de provincie niet meer in de intercommunale. Nochtans is die 250.000 euro steun broodnodig voor de optimale werking van de strandredders.

“Meerdere mensenlevens werden gered dankzij het kordate optreden van onze redders aan zee”, merkt An Beun, secretaris IKWV, op. “Zowel in het water, op het strand als op de zeedijk moesten de lifeguards verschillende keren tussenkomen. Deze interventies tonen aan hoe belangrijk hun aanwezigheid is: de redders zijn het eerstelijns-aanspreekpunt voor alle mensen op het strand en de zeedijk. Als ze er niet waren geweest, hadden verschillende slachtoffers hun verhaal niet meer kunnen navertellen.”

“We willen daarom nogmaals het belang onderstrepen van een structurele financiering voor de werking van de redders aan zee. Op dit moment is het nog steeds niet duidelijk welke overheid haar verantwoordelijk wil opnemen om dit levensreddend project te ondersteunen”, zegt Daphné Dumery, voorzitter IKWV. “Het is nochtans simpel: als er géén geld wordt vrijgemaakt voor de reddingsdiensten betekent dit volgende zomer concreet dat meerdere reddingsposten niet over voldoende materiaal en middelen beschikken om hun werk goed uit te voeren. Het spreekt voor zich dat dit dramatische gevolgen kan hebben."

Verlopen gelopen kinderen

Deze zomer liepen wel opvallend minder kinderen verloren aan onze kust. In de volledige maand juli liepen 560 kinderen verloren. In augustus raakten slechts 461 kinderen de weg kwijt. Die cijfers liggen opvallend lager dan voorgaande jaren. Vorig jaar werden zo'n 1.708 kinderen gescheiden van hun ouders, terwijl dat er dit jaar maar 1.021 waren.

Polsbandjes

De reddingsdiensten wijzen de massale bedeling van polsbandjes aan als mogelijke verklaring. Badgasten die een verdwaald kindje opmerken, kunnen via het nummer op het polsbandje de kinderen herenigen zonder tussenkomst van de redders.Wie ook nog even wil genieten van het strand en de zee kan in elke gemeente nog op een beperkt aantal reddingsposten terecht tot en met 15 september. Daarna kan je enkel nog in Oostende en Blankenberge terecht.