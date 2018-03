Veel gemeenten sturen kwetsbare mensen naar Menen

Heel wat West-Vlaamse gemeenten gaan de jongste tijd actief op zoek naar een woning in Menen. Het gaat vaak over kwetsbare mensen die mogelijk in huurwoningen terecht komen die onvoldoende kwaliteit bieden.

"Daarom sturen wij nu een brief naar die steden en gemeenten met de uitdrukkelijke vraag voortaan eerst onze diensten te raadplegen alvorens de mensen zomaar de eerste de beste huurwoning te laten betrekken”, zegt een bezorgde schepen van Wonen Tom Vlaeminck.

“Wij stellen een grote toestroom van nieuwe inwoners vast vanuit andere steden en gemeenten. Het gaat om kwetsbare mensen die samen met het lokale bestuur uit de gemeente waar ze verblijven op zoek zijn naar een woning in Menen. Meestal worden wij niet gecontacteerd en kunnen wij bijgevolg niet voldoende informeren over de kwaliteit van de huurwoning die zij op het oog hebben. Het gevolg is dat er voor die mensen lukraak woningen worden gehuurd in Menen. En laat net dat nu één van onze belangrijke betrachtingen zijn: zo goed en zo vaak mogelijk waken over èn de bezettingsnorm èn de kwaliteit van huurwoningen.”

De werkgroep Wonen heeft nu een suggestiebrief verstuurd naar 150 besturen (gemeenten en OCMW’s) van andere steden en gemeenten met een warme oproep steeds vooraf contact op te nemen met de medewerkers van de stad en het OCMW Menen.