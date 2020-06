Veel getoeter op drive-in proclamatie

De toeristische autocarparking aan het Bargeplein in Brugge werd gisteravond helemaal ingenomen door rijen auto’s. Het was een huzarenstukje om dat veilig georganiseerd te krijgen, maar voor de leerlingen is samen afscheid nemen heel belangrijk.

Katrijn De Bruyne: “Het is toch iets speciaals. Na die lange periode thuis, is er nu toch een leuk afscheid. Ik ben toch blij dat ik hier ben.” Jarne Vandenabeele: “Normaal zit je gewoon op een stoel. Maar nu is het totaal iets anders. Ik vind het leuk dat je echt op een podium kan komen, dat je het diploma in ontvangst kan nemen.”

Alleen de leerlingen mochten even de auto uit, met mondmasker aan, om hun diploma op te halen. De ouders moesten netjes blijven zitten. Iedereen kon de proclamatie op een groot scherm volgen en de klank was via de autoradio te horen. Het applaus werd vervangen door getoeter.

De vier deelnemende scholen zijn het Vrij Handels- en Sportinstituut Instituut, Mariawende-Blydhove, het Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis en de Frères.