Veel kijklustigen voor stormtijspektakel in Oostende

In Oostende was het vanmiddag rond twee uur stormtij en dat lokte heel wat nieuwsgierigen naar zee.

In de nasleep van Storm Ciara werden er vanmiddag hoge waterstanden gemeten aan de kust. Ze kregen mooie beelden te zien van golven die over de nieuwe strekdammen sloegen. De strekdammen zijn al sinds gisteren afgesloten en dat blijft zo tot woensdagmorgen. Nergens zijn problemen gemeld. Gisteren waren er toch mensen die het verbod negeerden, maar dat is heel erg onverstandig. Want door een windstoot val je zo het woeste Noordzeewater in. (Lees verder onder de foto)

Golven en schuim

De wandelaars trotseerden de wind bij rukwinden tot 100 kilometer per uur, en namen foto’s. De grote golven en het schuim zorgden voor mooie beelden. Dit maak je niet elke dag mee. Al hadden velen nog meer spektakel en hogere golven verwacht.