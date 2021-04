Veel kinderkampen afgelast, maar waar een wil is, is een weg

Sportkampen organiseren in deze uitzonderlijke paasvakantie met tal van restricties, het kan.

Dat bewijst judoclub Jokohazam uit Kortemark. Nog tot en met vrijdag volgen 50 kinderen uit het derde kleuter tot het zesde leerjaar er een judokamp, in groepjes van tien. Een uitdaging voor de judoclub, die heel even overwoog om het kamp af te gelasten. Uiteindelijk is toch beslist om door te zetten en het programma aan te passen.

Om het kamp te organiseren moest de club wel op zoek naar extra trainers en dat was geen makkelijke klus. Maar uiteindelijk zijn de kinderen en hun ouders opgelucht dat het judokamp toch doorgaat.