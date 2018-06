'Veel leegstand in Brugse winkelstraten'

Er is veel leegstand in de grote winkelstraten in het centrum van Brugge, dat zegt UNIZO Brugge.

Nochtans scoort de stad zeker niet slecht op het vlak van leegstand in vergelijking met andere steden. Maar in de winkelstraten is er werk aan de winkel. "Wij zien op bepaalde locaties huurprijzen die rond de 8.000 à 10.000 euro per maand liggen. Dat is natuurlijk een stevig bedrag voor kmo’s. Daardoor zien grote ketens eerder potentieel in die panden. Voor kmo’s is het niet simpel om er te overleven", zegt Hendrik Vermeulen van Unizo Brugge.

Centrummanager

Er worden verschillende maatregelen genomen waardoor het verkeer niet in het centrum kan. Mensen shoppen ook steeds meer online. Waardoor de leegstand in de winkelstraten nog groter wordt. Unizo vindt dat de stad extra maatregelen moet nemen om die trend te counteren. De werkgeversorganisatie pleit voor het aantrekken van het centrummanager en wil dat de stad een kwalitatief winkelaanbod beter ondersteunt.

Reactie van de stad

Volgens burgemeester Renaat Landuyt is de Brugse binnenstad dankzij de vele werken beter bereikbaar dan ooit. Hij vindt dat het de taak van Unizo is om de eigenaars van panden te overtuigen om een andere huurpolitiek te voeren. In een centrummanager gelooft de burgemeester niet.