Veel mensen zoeken verfrissing aan zee (en aan fonteintjes)

Het openluchtzwembad op de zeedijk van Oostduinkerke is alvast een publiekstrekker. Het water is er goed 28 graden warm. Ook zonder topzomer was het hier elke zomerdag reserveren om te zwemmen, na zondag sluit het zwembad de deuren. Ook pootjebaden in de zee zelf is zalig bij dit weer en temperaturen rond 25 graden. De NMBS legde vandaag alvast twee extra treinen in naar de kust.

(lees verder onder de foto)

Ook elders in de provincie hebben mensen vandaag op alle mogelijke manieren afkoeling gezocht, want de temperatuur kwam misschien voor de laatste keer deze zomer in de buurt van de 30 graden. Ook in Harelbeke. Bij de vernieuwing van het marktplein zijn er vier rijen fonteintjes ingebouwd, jawel, dezelfde fonteinen die ooit spontaan begonnen te spuiten tijdens de markt. Maar vandaag bewijzen ze alvast hun nut, want kinderen zijn er dol op en genieten volop van de waterpret, nu het nog even kan.