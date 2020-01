Dankzij extra signalisatie is het nu duidelijker dat dit niet mag. Sinds eind 2018 filmt een slimme camera bestuurders die op autoluwe dagen de Zuidzandstraat inrijden. In een jaar tijd hebben zo meer dan 7.500 chauffeurs een boete gekregen. Naast het verbodsbord zet de stad nu ook mobiele tekstkarren in om aan te geven dat autobestuurders de straat niet in mogen. Wie dat toch doet, krijgt een boete van een kleine 60 euro.

