De vakantie is nog niet halfweg, maar nu al is duidelijk dat er merkelijk minder verloren gelopen kinderen zijn aan de kust. Amper een derde in vergelijking met vorig jaar.

In de eerste twee weken van juli moesten de strandredders in totaal 116 keer tussenkomen. Dat is een pak minder dan vorig jaar, toen de eerste helft van juli maar liefst 336 interventies telde. En de hele maand juli zelfs bijna 900. Naar een verklaring lijkt het niet zo ver zoeken. Er waren amper zomerse stranddagen in juli, en dus hadden de redders ook minder zoekwerk.