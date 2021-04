'Veel misvattingen over Parkinson'

Vandaag is het Wereld Parkinsondag, naar de geboortedatum van arts James Parkinson die de verschijnselen voor het eerst samen herkende. "Er bestaan veel vooroordelen over de aandoening", zegt Lut Moreels uit Oostende.

Specifiek zorgt de ziekte van Parkinson voor een afbraak van de hersencellen. In ons land zouden naar schatting tot zo'n 40.000 mensen aan de aandoening lijden. Lut Moreels wilde voor ons getuigen en stelt dat er nog steeds vele misvattingen bestaan "Een Wereld Parkinsondag is een uitstekend moment om duidelijkheid te brengen bij het grote publiek."

Stigma

De Vlaamse Parkinson Liga zorgde ook voor een online stream om de mensen wat samen te brengen. Lut zelf kreeg de diagnose toen ze 51 was. "Ik moest stoppen met mijn werk. Die sociale contacten vielen dus weg." Ze mailde zelf haar vrienden, want ook zij wisten niet goed hoe te reageren.

De oorzaak is tot vandaag niet bekend. "De ziekte is meer dan wat oude mannetjes die beven", vertelt Lut. "Dat is het stigma dat we spijtig genoeg vaak krijgen." Steeds meer jonge mensen worden tevens ook gediagnosticeerd met Parkinson.