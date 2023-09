'Veel nieuwe meldingen van misbruik in de kerk'

Door 'Godvergeten' duiken er ook effectief heel veel nieuwe meldingen op van misbruik in de kerk. Dat zeggen Norbert Bethune en z’n vrouw Lydia Bormans van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk.

De werkgroep is in de jaren negentig opgericht samen met priester Rik Devillé, de klokkenluider in de docureeks.

Lydia Bormans, Werkgroep Mensenrechten in de kerk: "Vandaag en gisteren zijn er hier 29 mails en 14 telefoons toegekomen, van gisteren tot nu op de middag. Dat zijn niet allemaal nieuwe meldingen, maar er komen zeer regelmatig nieuwe meldingen toe."

Keerpunt

Veel slachtoffers voelen zich aangesproken door de getuigenissen, en treden uit de anonimiteit. En ook de publieke verontwaardiging lijkt groter dan ooit. Lydia Bormans, Werkgroep Mensenrechten in de kerk: "Er is massaal veel reactie vanuit heel de samenleving, nu ook vanuit de politiek. Ik denk dat ze niet anders meer gaan kunnen, ook de kerk gaat moeten reageren. Ik denk dat dat een keerpunt gaat zijn. We kunnen niet terug denk ik."

En ook voor de werkgroep zelf is dit een erkenning, na een jarenlange strijd tegen het misbruik in de kerk. Norbert Bethune, Werkgroep Mensenrechten in de kerk: "We komen uit een tijdperk van volledige miskenning, van ‘boksslagen’ van het establishment. Van ‘je kunt niet meer’, naar het besef van de mensen nu dat het grondig verkeerd zat."

