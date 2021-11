Veel nieuwe standhouders op jaarbeurs Roeselare

Het is intussen de 68ste editie en opvallend: een vijfde van de standhouders is nieuw. De coronacrisis deed velen afhaken, anderen zijn de beurs al tientallen jaren trouw en blijven dat ook. Zoals Dirk Vandamme, de zaakvoerder van een kledingzaak in Roeselare. Hij geniet van het contact met de klanten op de jaarbeurs in Roeselare. Hij staat hier al meer dan 25 jaar en vorig jaar deze tijd liep hij wat verloren. "Ik heb het zeker gemist. Dat was echt een onwezenlijke maand november. In 25 jaar tijd was het de eerste keer dat ik tussen 1 en 11 november ging gaan wandelen in de stilte van het bos in plaats van hier te staan. Dat was echt heel spijtig." (Lees verder onder de foto)

Frisse wind

Het was voor de 150 standhouders spannend of de bezoekers zouden terugkeren, maar dat doen ze dus . De coronacrisis deed bovendien een frisse wind waaien. Eén van de nieuwkomers is galerij Art Passion uit Staden. Beeldend kunstenaar Luc Lapere is gekend van zijn heks op het rond punt in Beselare en zijn kikker in Bavikhove. "Uiteraard hebben kunstenaars de laatste twee jaar bijna niet kunnen exposeren en in die zin waren we heel blij dat we hier ruimte kregen. De mensen moeten het werk werkelijk voelen en strelen."