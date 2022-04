Veel opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen nog niet bezet

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge is één van de locaties waar de stad Brugge Oekraïense oorlogsvluchtelingen onderbrengt. Ze zijn er nu met 37. De stad heeft alles samen 109 beschikbare plaatsen, maar slechts 64 of een goeie helft zijn ingenomen. Ook de 32 bedden bij particulieren die zich hebben aangemeld via #plekvrij zijn nog niet bezet.

"We hadden de instroom vlugger verwacht," zegt burgemeester Dirk De fauw. "Er is nu een luwte, stelt men in het aantal mensen die ons land binnenkomen. Maar als de oorlog verder gaat, en daar lijkt het op, zal er zeker een tweede of derde golf komen."

Liever in grote steden

Blijkt ook dat de Oekraïense vluchtelingen liever in de grote steden opgevangen worden. "Dat is iets wat we ook vernemen van mensen uit Afghanistan en Irak die ons land binnenkomen. Als we ze laten kiezen, dan kiezen ze vooral voor grote steden Brussel, Antwerpen, Gent omdat daar de grootste concentratie is van landgenoten. Ze kennen het meeste mensen in die grote steden."

Toch is Brugge van plan om het aanbod uit te breiden tot 2000 plaatsen. Ook de andere steden en gemeenten zoeken nog extra plaatsen. In Kortrijk hebben zich ondertussen 153 Oekraïeners aangemeld, in Oostende 136 en De Haan 55. In Roeseloare hebben zich 78 Oekraïners aangemeld, vooral bij particulieren. Er is sprake van nooddorpen, maar daarover valt pas in juni een beslissing.