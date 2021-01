Veel personeel van PMD-afdeling Imog kan aan de slag blijven

Imog heeft een reeks vacatures openstaan en wil eerst alle vaste medewerkers en uitzendkrachten die er al lang actief zijn de kans bieden om zich daarvoor kandidaat te stellen.

Zoals bekend sluit het PMD-sorteercentrum in Harelbeke eind april de deuren omdat Fost Plus het PMD voortaan in ons land in vijf nieuwe sorteerinstallaties met hoge capaciteit zal laten verwerken. Tot 30 april blijven de medewerkers het PMD wel ophalen en sorteren. Voor een 11-tal uitzendkrachten is een afscheidsregeling uitgewerkt. Imog maakt zich sterk dat de anderen zeker in aanmerking komen voor de gevraagde profielen.

