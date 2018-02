Veel protest tegen nieuw plan stadion Club Brugge

Het verzet tegen het nieuwe GRUP gaat verder. Naast ondernemers Paul Gheysens, Joris Ide en de Brugse projectonwikkelaar Novus en een koepel van natuurverenigingen hebben nu ook alle privé-eigenaars protest aangetekend. Dat zijn bijvoorbeeld boeren die de grond nu bewerken. Zij vertegenwoordigen maar liefst drie vierden van de gronden van het onteigeningsplan.

Ondanks het protest hebben de bevoegde minister Joke Schauvlieghe en Brugs schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon vertrouwen in het dossier. "Tegenstanders menen dat ruimte voor voetbal enerzijds en voor bedrijven anderzijds niet van algemeen belang is. Wij menen van wel. Het is aan de Raad van State om te oordelen."