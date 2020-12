Veel resten van mest in onze waterlopen

Er zitten te veel resten van mest in het grondwater en de waterlopen. Onze provincie scoort het slechtst van Vlaanderen.

Dat blijkt uit nieuwe metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. Er zijn nochtans afspraken met de boeren in het mestactieplan. Normaal mag de nitraatoverschrijding maar 5% bedragen, in onze provincie zitten we aan 53 % overschrijding.

Volgens VMM moet de toestand van het water zeker verbeteren. Want wij produceren ons drinkwater uit dat vervuilde oppervlakte-en grondwater. Het kost de waterbedrijven dan ook veel meer om het water proper te krijgen.

Vorige week pakte ook de Vlaamse Landmaatschappij uit met gelijkaardige slechte cijfers: