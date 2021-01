Veel schade na brand in dakappartement Westende

Vrijdagnamiddag heeft het gebrand in een appartement in de Essex Scottishlaan in Westende. Een oververhitte frietketel zou de brand veroorzaakt hebben.

Overburen merkten op dat er rook kwam uit het dak van het dakappartement van en verwittigden de brandweer.

80-jarige bewoner

De 80-jarige bewoner van het appartement en de bewoners van een aanpalend appartement moesten hun woning verlaten. Volgens burgemeester Jean-Marie Dedecker, die ter plaatse kwam, is de brand ontstaan door een oververhitte frietketel die de dampkap en een deel van de dakbekleding in brand stak.

Gat in dak

Er is een groot gat in het dak gebrand maar de brandweer kon voorkomen dat de brand zich verder verspreidde. Er vielen geen gewonden maar de schade is aanzienlijk. Door de interventie was de straat een tijdlang volledig afgezet.