Veel scholen houden algemene proefdag

In de lagere en secundaire scholen worden de lessen vandaag of maandag weer opgestart.

Vandaag starten de lessen alvast voor de leerlingen van het tweede leerjaar van de lagere school Wijzer van het gemeenschapsonderwijs. De klas is in twee groepen verdeeld. Leerkrachten en leerlingen testen vanochtend alles samen eens uit en er wordt ook over de geldende coronamaatregelen gepraat. Stoelen en lessenaars zijn verder uit elkaar geplaatst, er staan zeepdispensoirs en om de afstand te kunnen garanderen zijn bepaalde wastafels buiten gebruik genomen.

De leerlingen hebben de nieuwe speelplaats al eens uitgetest en goed bevonden. Als het mooi weer is zullen ze ook buiten eten. Want allemaal samen in de eetzaal kan niet.