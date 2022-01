Veel schouwbranden, schoorsteenveger geeft uitleg en raad

Gisteravond moest de brandweer van de zone Fluvia uitrukken voor maar liefst vier schouwbranden: eerst in Bissegem, daarna in Heule en nog twee in Avelgem. Allemaal gelukkig zonder veel erg, dankzij de snelle interventie van de brandweer.

Eén op drie branden ontstaan in de schouw, een geregelde reinigingsbeurt door een erkende schoorsteenveger is dan ook sterk aangeraden.

Geert Vereecke uit Roeselare is al 30 jaar erkend schoorsteenveger. Op koude winterdagen is het risico op schouwbranden door roetophoping groot, zegt hij. Maar er is nog een reden waarom meer mensen weer naar hout als brandstof grijpen. “Nu heb ik veel meer oproepen om vogelnesten uit te halen. De gasprijs is duurder is, en plots worden schouwen gebruikt die drie jaar niet meer gebrand hebben. Daar zit een nestje in, ze steken een vuurtje aan en zo heb je een schouwbrand.”

Vooraf checken

Een jaarlijkse veegbeurt of controle is sterk aangeraden, ook al is het niet altijd verplicht. Luc Vancauwenberghe, brandpreventie-adviseur Fluvia: “Wij maken onderscheid. Bij vaste en vloeibare grondstoffen is de richtlijn om jaarlijks te reinigen. Bij gastoestellen is dat om de twee jaar. Problemen met de schouw en toestellen zijn in één derde van de gevallen oorzaak van ernstige woningbranden.”

De brandweer van de zone Fluvia moet elke jaar zo’n honderd keer uitrukken voor een schouwbrand. Wie in deze koude dagen toch zijn haard of houtkachel aansteekt kijkt checkt dus maar beter goed vooraf of alles nog in orde is. Geert Vereecke : "Met een aansteker eens kijken of er trek in zit. Je weet ook dat er nestvorming is als er kleine takjes liggen. Ze vullen die schouw helemaal op en vullen dan hun nestje. Meestal zijn het kauwen."