"Veel te vroeg om uitspraken te doen over heropening"

Daarmee reageert de sectorfederatie op biostatisticus Niel Hens en viroloog Marc Van Ranst, die vrezen dat de heropening niet meer voor dit jaar is. "Dit komt de sereniteit van het debat niet ten goede", zegt woordvoerder Kaatje Lucas.

13 december

Donderdag zal het exact één maand geleden zijn dat de cafés en de restaurants voor de tweede keer verplicht de deuren moesten sluiten. Experten Niel Hens en Marc Van Ranst zegden respectievelijk in 'De Afspraak' en in een interview met de Nederlandse krant 'De Volkskrant' te vrezen dat de heropening van de horeca niet meer voor dit jaar is. "Het enige waar we zeker van zijn is, is dat de cafés en restaurants gesloten blijven tot en met 13 december", zegt Lucas. "Zulke uitspraken komen te vroeg. We moeten eerst afwachten hoe de cijfers evolueren en dan aan tafel gaan met experts en politici."

Tweede lezing

Het volgende Overlegcomité is voor 27 november. Vorige week maandag kon een steunpakket van de Kamercommissie Sociale Zaken voor onder meer de horeca niet worden goedgekeurd omdat Björn Anseeuw (N-VA) een tweede lezing aanvroeg, omdat er heel wat vragen gerezen zijn bij de juridische uitwerking van het voorstel, die eerst moesten worden uitgeklaard. "Die stemming staat eind deze week opnieuw op de agenda. We staan continu in overleg met de overheden en zijn erg dankbaar voor de steun", aldus nog Lucas.