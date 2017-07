De nationale feestdag is traditioneel ook een topdag in het hoogseizoen aan de kust. De verwachtingen liggen dan ook elk jaar hoog.

De nationale feestdag en een verlengd weekend, dat brengt heel veel volk naar zee. Dit is doorgaans één van de drukste weekends van het hoogseizoen, al is het dit jaar toch net iets minder. De dagjesmensen laten het een beetje afweten. Toch klaagt de horeca niet. De hotelbezetting zit op zo'n 95%. Vele toeristen vinden de kust nog altijd het ideale alternatief dan de drukte in de hoofdstad met de nationale feestdag.