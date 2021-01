Veel vaccinatiecentra in Zuid-West-Vlaanderen liggen al vast

De Vlaamse overheid heeft meer uitleg gegeven over vaccinatiestrategie verder toegelicht. Iedereen die plus achttien is zal een oproepingsbrief krijgen om vanaf maart naar een welbepaald vaccinatiecentrum te trekken.

Een aantal centra zoals Kortrijk Xpo, maar ook de Porseleinhallen in Wevelgem en Park ter Walle in Menen zijn al bekend. Voor de eerstelijnszone Regio Waregem komt daar alvast Waregem Expo Waregem bij. Als er daar nog eentje bijkomt, zou gezien de spreiding Zwevegem of Avelgem een logische keuze zijn. Burgemeester Kurt Vanryckeghme: "Voor mij is een tweede niet echt noodzakelijk. Ik ben eerder voorstander om perimeters in te stellen voor de mensen die naar hier komen dan te werken met eerstelijnszones. Spiere-Helkijn bijvoorbeeld zit in de zone Waregem. Het is al te gek dat men het vaccinatiecentrum in Kortrijk moet passeren om naar hier te komen. Ik zou eerder pleiten voor perimeters, zodat bijvoorbeeld de gemeentes Zulte, Nokere, Wortegem, die hier heel dichtbij liggen, naar Waregem kunnen komen. Ik heb daarover een vraag gesteld aan de minister en hij zou het bekijken."

Voor Midden-West-Vlaanderen zal zeker Expo Roeselare dienst doen als vaccinatiecentrum. Voor de Westhoek is de sporthal in Poperinge al zeker en wellicht ook die in Ieper, tenzij het daar de legerkazerne wordt.

