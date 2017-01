"Veel vluchtelingen en transitmigranten in de kou"

Ook in Zeebrugge – waar momenteel naar schatting zo’n 30 gestrande vluchtelingen verblijven- is een team van Dokters van de Wereld actief. Daar is de situatie met name zorgwekkend: ”In Brussel kunnen de vluchtelingen bij extreem noodweer alsnog terecht in de Winteropvang. In Brugge is dat zeer moeilijk: daar zijn er voor de hele regio 10 daklozenbedden voorzien en dat maar 5 dagen op 8. De vluchtelingen belanden aan de kust dus de facto op straat, in kraakpanden zonder elektriciteit of water of in het beste scenario, bij lokale inwoners» , zegt Nel Vandevannet, directeur Belgische Projecten.

De organisatie zegt dat de Vlaamse centrumsteden over de hele lijn weinig rekening hebben gehouden met de impact van de vluchtelingencrisis op de organisatie van de winteropvang: “Ofwel is het Winterplan niet aangepast aan deze populatie, ofwel constateren we een problematisch gebrek aan opvangplaatsen. Hierdoor wordt deze groep vluchtelingen letterlijk in de kou gelaten of worden ze uit de centrumsteden, richting Brussel geduwd.”