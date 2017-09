Veel volk op begrafenis burgemeester Anzegem

Ruim een uur voor de uitvaartplechtigheid waren alle 500 vrije plaatsen in de Sint-Stephanuskerk in Vichte al bezet. Nog eens zoveel plaatsen waren voorzien voor genodigden. Minstens 500 mensen volgden de plechtigheid buiten, door de luidsprekers.

Onder de aanwezigen ook prominenten, zoals Vlaams minister van Energie Bart Tommelein, partijgenoten, tal van burgemeesters uit Zuid-West-Vlaanderen en zelfs wielrenner Sep Vanmarcke, die zoals de meeste aanwezigen de plechtigheid buiten moest volgen.

Diaken Jean-Yves Verhaeghe opende de plechtigheid met een persoonlijke anekdote. "Tien dagen geleden zat Claude hier nog voor de opening van het kerkelijk werkjaar. We hieven samen het glas en hij zei: Jean-Yves: ik ben echt zeer gelukkig. Misschien wel te gelukkig?" Daarna werd bij de kist een hart, zijn advocatentoga en zijn burgemeestersjerp geplaatst, drie symbolen die moesten duiden wie Van Marcke was. Kort voor het einde werden ook enkele getuigenissen gelezen. De uitvaart werd opgeluisterd door veel muziek, moderne muziek, gaande van Coldplay tot U2.

De burgemeester overleed vorige week woensdagavond in een ziekenhuis in Aalst. Hij was al enkele dagen in kritieke toestand door complicaties na een routineoperatie. Van Marcke, advocaat van beroep, was burgemeester sinds 1 januari 2013 voor de partij Samen Eén. Hij had twee kinderen.