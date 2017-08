Veel volk op een warme Waregem Koerse

Waregem Koerse is niet enkel een sportief gebeuren. Naast de acht paardenrennen is het vooral een volksfeest dat al 170 jaar in ere wordt gehouden.

Jong en oud, rijk of arm, iedereen zakt af naar de Gaverbeek voor het paardenfeest van het jaar. En daar horen schoon volk, lekker eten, een gokje en extravagante hoeden bij. De hoedenwedstrijd is in 2001 gelanceerd door zakenman Willy Naessens en was meteen een schot in de roos. De winnaar wint dit jaar een reis naar Namibië.

