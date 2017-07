Veel volk op Europafeesten in Tielt

In Tielt vinden dit weekend de Europafeesten plaats, het mooie weer lokt veel volk naar het centrum.

Er waren ook enkele bijzondere figuren in de straten te spotten. Zo zorgde Ambulance De La Chance ervoor dat niemand met stress de feesten vierde. Dit jaar is er geen Patersdreef Festival meer. Voor een groep vrienden dé kans om met hun nieuw concept, Dreeffestival, de Europafeesten een beetje vernieuwing en jeugdigheid in te blazen.

“Er was een gat in Tielt, hadden wij het gevoel, voor alternatieve optredens voor jongeren tot en met 50 jaar. En daar zijn we opgesprongen", aldus Tim Boone