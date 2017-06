Veel volk op Sinksenfeesten

Een gigantische rommelmarkt in de binnenstad, muziek, spektakel, veel eten en drinken, de Sinksenfeesten in Kortrijk verwachten dit jaar meer dan 100.000 bezoekers.

Zo'n 900 kraampjes doorheen het hele stadscentrum. Een stad vol rommel zou je kunnen zeggen en daar spelen de Kortrijkse verenigingen op in. Zoals De Passerelle, die overal in de stad openignen in gebouwen opvult met mensen. Maar ook Theater Antigone neemt de mensen mee op sleeptouw met het openluchtspektakel Corta Rica.

De Sinkesenfeesten zijn opgebouwd rond de vele werven in de binnenstad, werkzaamheden die Kortrijk helemaal zullen veranderen. Kortrijk in 2025 was al even te zien in virtuele realiteit, een toekomstbeeld in 360 graden, waarbij het panorama draait volgens de kijkrichting.