Veel volk voor opgravingen in Ieper

Een internationaal team van archeologen van Monument Vandekerckhove is al maanden aan het werk op de site de Meersen. Deze week werden er unieke restanten van de oude Sint-Niklaasparochie, een kerk, een begraafplaats met honderden lichamen en de abdij Sint-Jan-Ten-Berghe gevonden. Een internationaal team van archeologen van Monument Vandekerckhove is er al maanden aan het werk. De vondsten vertellen veel over het rijke middeleeuwse Ieper. Vooral het groot aantal lichamen dat wordt opgegraven is uitzonderlijk in Vlaanderen.

Lees verder onder de video.