Veel volk voor tentoonstelling Raoul De Keyser in Oostende

In Mu.ZEE in Oostende komt er veel volk over de vloer. Daar loopt een tentoonstelling met werk van Raoul De Keyser.

De expo 'Friends in a field' in Mu.ZEE in Oostende vertrekt van het voetbalveld naast het atelier en huis van Raoul De Keyser. De kunstenaar uit Deinze overleed tien jaar geleden. Het voetbalveld komt vaak terug in zijn werk.

"Blijkbaar als mensen zeiden 'dit is gewoon een voetbalveld', zei hij: 'nee, nee, dit is een abstracte compositie. Als mensen het een abstract schilderij noemden, zei hij: 'het is gewoon een voetbalveld. Dus er zit wel altijd humor in hoe hij zijn werk benaderde en vaak ook in de titels van zijn werk", vertelt Ilse Roosens, curator van Mu.ZEE.