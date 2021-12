Veel vzw's riskeren boete omdat administratie niet in orde is

Vzw's verslikken zich de jongste tijd in hun koffie. Zo'n 3.400, waarvan ook een deel in onze provincie, kregen een brief waarin sprake is van een boete van 500 euro omdat ze het zogenoemde Ubo-register niet hebben ingevuld.

Het Vlaams studie- en documentatiecentrum voor vzw's in Wevelgem dat de belangen van vzw's in Vlaanderen behartigd, noemt de administratie absurd en de boete buiten proportie. Zo'n register, met namen van de begunstigden, moet ervoor zorgen dat malafide figuren zich niet kunnen verschuilen achter de vzw. Maar veel vzw's hebben dat over het hoofd gezien.

Isabel Demeyere van het Vlaams studie- en documentatiecentrum voor vzw's (VSDC): "Een vzw heeft in de strikte interpretatie van het woord geen begunstigden. Dus dat is eigenlijk absurd. Ook al omdat vzw's al overal alles moeten registreren, de bestuurders moeten gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en moeten ook neergelegd worden bij de griffie van de ondernemingsrechtbank". (Lees verder onder de foto)

De vzw Syl Wevelgem, een vereniging voor lokale kunstenaars, ook uit Wevelgem, vulde de papieren gelukkig wel in. "Kunstenaars en administratie dat gaat al niet goed samen," zegt Brecht Carton. "Gelukkig hebben we een goeie administratieve kracht die dat voor ons gedaan heeft, maar hij heeft er serieus op zitten vloeken".

Het VSDC is alvast van pan aan te dringen op een kwijtschelding van de boete voor vzw's die de administratie nu alsnog in orde brengen.

Minister van Financiën Vincent van Peteghem (CD&V) wil nog een keer uitstel van betaling geven van de boetes. Hij heeft zijn administratie gevraagd eenmalig uitstel te verlenen tot 1 januari volgend jaar