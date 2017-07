Op de festivals Beachland in Blankenberge en Ostend Beach in Oostende zijn verschillende mensen betrapt op het bezit van drugs.

Jules G. had 92 xtc-pillen op zak en is aangehouden. Jean-Baptiste B. werd aangetroffen in het bezit van 36 xtc-pillen, drie doses cocaïne en een ampule GHB, een verdovingsmiddel. Hij is eveneens aangehouden.

Mohamed C. had 34 gram hasj in zijn rugzak en verblijft sinds 2012 illegaal in ons land. Hij werd voorgeleid, maar is niet aangehouden. Twee andere verdachten hadden respectievelijk 14 en 19 xtc-pillen op zak en mochten na verhoor beschikken.