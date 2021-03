Veelbesproken bomenrooi Wijtschate bezig

In Wijtschate zijn ze de 29 lindebomen op het Sint-Medardusplein aan het rooien. Daar was onlangs nog wat commotie over.

Bedoeling is dat de bomen een nieuwe plaats krijgen, want ze worden geadopteerd door geïnteresseerde inwoners.

Verplanten niet evident

Er was al heel wat te doen rond de bomen op het dorpsplein. Aanvankelijk zouden ze gewoon gekapt worden, maar daar kwam protest tegen. Het compromis dat uit de bus kwam, bepaalt dat de bomen verplant zullen worden naar tuinen van geïnteresseerden. Of ze het allemaal zullen overleven, is niet duidelijk. Want een boom van vijftig jaar of ouder verplanten is niet evident. (lees verder onder de foto)

Einddoel s de herinrichting van het dorpsplein, meteen het sluitstuk van de dorpskernvernieuwing, die al enkele jaren bezig is. Er komen 20 nieuwe bomen in de plaats, die verder uit elkaar zullen staan, want de linden stonden te dicht bij elkaar.

